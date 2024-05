Tiroler Adler Runde nahm Arbeitsmarkt unter Lupe

Ganztägige Kinderbetreuung als zentraler Wunsch

Doch was sind sonst noch Lösungen, um mehr Beschäftigte in die Firmen zu bekommen? Der AMS-Chef hatte mehrere mit im Gepäck. „Wenn ich mir aber nur eine davon wünschen dürfte, wäre es die ganztägige Kinderbetreuung.“ Ein weiteres Potenzial liege im längeren Arbeiten. Und natürlich in Arbeitskräften aus dem Ausland. „Doch dafür müssen wir viel mehr Werbung für den Standort machen. Österreich ist in der Welt nur wenig bekannt. In den vergangenen Jahren kamen lediglich rund 3000 Personen jährlich über die Rot-Weiß-Rot-Karte nach Österreich“, rechnete Kopf vor. Ein weiterer Ansatz, an den viele Betriebe nicht denken würden: In der eignen Belegschaft „fischen“. „Mit Qualifizierungsförderung kann man weniger gut ausgebildete Kräfte im Unternehmen zu Fachkräften ausbilden“, versicherte der AMS-Vorstand.