Kids wollen mit karibischen Klängen überzeugen

Petutschnig, der heuer von Vorarlberg nach Kärnten gezogen ist und seither an der MS unterrichtet, hat auch gleich mehrere Steeldrums mitgebracht. Bereits in Vorarlberg war er Gründer einer einer Schulsteelband und mit den Kindern an dem Musikwettbewerb teilgenommen.Mit der Leidenschaft für die karibischen Töne hat der engangierte Pädagoge auch die Schülerinnen und Schüler in Finkenstein begeistert und gleich eine Steelband gegründet. „Aktuell unterrichte ich sieben Schüler aus den zweiten und vierten Klassen und bis jetzt haben wir ein Repertoire von fünf Stücken ausgebaut, die zur Gänze auswendig gespielt werden“, erzählt Petutschnig. Die Band trägt den klingenden Namen „Pan Fusion“ und ist aktuell auch die einzige Schulsteelband in Österreich.