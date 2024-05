Konstanze Breitebner debütiert als Krimi-Autorin

„Ich entführe die werte Leserschaft in meine geliebte Theaterwelt – hinter die Kulissen, in die Garderoben und hinunter auf die Unterbühne. Ein Ort, den ich immer schon faszinierend fand. Zumeist dunkel und verwinkelt, laufen dort während der Vorstellung oft Umbauten ab, Schauspieler huschen von einem Auftritt zum nächsten, wechseln oft auch noch in rasendem Tempo ihre Kostüme … dann steigt man auf eine Hebebühne und schwebt in wenigen Augenblicken hoch ins gleißende Licht der Scheinwerfer … all das läuft wie ein Ballett ab, gut eingeübt, aufeinander abgestimmt und zumeist lautlos, weil wenige Meter darüber ja eine Vorstellung gespielt wird. Das muss jeden Abend perfekt ablaufen, eine kleine Unachtsamkeit kann alle in Gefahr bringen, so wie ein Sandkorn im Getriebe alles zerstören kann. Ja, dort unten lauern auch Gefahren, wenn man nicht gut aufpasst oder einen falschen Handgriff macht oder zu spät kommt oder, oder, oder …“, pries Breitebner ihr Buch an.