Tödliches Donau-Unglück: Schiff setzte Reise fort

Der tschechische Kapitän des unter Schweizer Flagge fahrenden Schiffs wird der unterlassenen Hilfeleistung mit Todesfolge verdächtigt. Denn von dem tödlichen Crash, der sich in der Dunkelheit am späten Samstagabend auf der Höhe von Veröce zutrug, erfuhren die Behörden erst, als Passanten einen Verletzten fanden und die Polizei alarmierten. Das Schiff war offenbar einfach weitergefahren, es wurde erst in Komárom gestoppt, rund 90 Kilometer flussaufwärts.