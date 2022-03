Dagmar Koller vor Auftritten: „Immer noch nervös!“

Die gebürtige Kärntnerin fasst bei Star-Filmer Rudi Dolezal eine der aufregendsten Phasen ihrer Karriere - die Zeit in New York - zusammen: „Die Arbeit am Broadway ist verdammt schwer und du kannst dich dort nur durchsetzen, wenn du wirklich diszipliniert bist und auch so lebst!“ Aber sie blickt auch nochmal zurück auf die schwierigen Zeiten ihrer beruflichen Laufbahn: „Du musst es so lang erarbeiten, bis du wirklich merkst, es läuft und läuft - und trotzdem fällst du oft wieder ganz runter. Die Abstürze sind dann so schrecklich, weil man so hingearbeitet hat, dass man nur gut ist!“