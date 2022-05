Dagmar Koller: Keine Flirts mit Männern über 60

Zwei Jahre der Pandemie hätten bei ihr Spuren hinterlassen, gab Dagmar Koller im Interview zu. „Ich war viel zu Hause. Entweder hier in Wien oder in Portugal.“ Sie habe damit begonnen, „Texte laut vor mich her zu sprechen, damit meine Stimme nicht nachlässt. Aber ich muss zugeben: Meine Stimme hat stark eingebüßt.“