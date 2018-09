Hitze lässt Knoten schrumpfen

Auch Theater-, Film- und Fernsehstar Aglaia Szyszkowitz hat sich für einen derartigen Eingriff entschieden und ist mit dem Ergebnis rundum zufrieden: „Der Knoten ist nur noch wenig zu sehen, bereits bedeutend kleiner und wird, so Prof. Dobnig in acht Monaten um rund drei Viertel geschrumpft sein. Es ist mir einfach wichtig, dass möglichst viele Menschen von dieser Methode erfahren und wissen, dass es in vielen Fällen eine schonende Alternative gibt zur großen Operation, störenden Narbe, hormoneller Verwirrung und unter Umständen lebenslanger Medikamenteneinnahme. Ich bin wirklich froh, dass ich mir das alles erspart habe.“