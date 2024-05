Gendefekt MPS: „Zuckermüll“ zerstört die Zellen

Neue Therapien bringen Hoffnung

Für etwa die Hälfte der MPS-Formen gibt es inzwischen Therapien, die den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Wie Knochenmarktransplantationen, vor allem, wenn sie bis Ende des zweiten Lebensjahres erfolgen. Auch eine Enzymersatztherapie zeigt bei vielen Formen gute Wirkung. Dabei wird das fehlende Enzym künstlich in Zellkulturen hergestellt und dem Patienten in regelmäßigen Abständen mittels Infusionen zugeführt. Große Erwartung wird in die Gentherapien gesetzt, an der bereits intensiv geforscht wird, um die DNA so zu verändern, dass ein gesundes Enzym hergestellt wird.