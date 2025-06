Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Passa ist sich seiner Größe und Kraft durchaus bewusst und möchte gerne seinem ursprünglichen Gebrauch als Herdenschutzhund nachkommen. Es hat sehr lange gedauert, bis sich der dreijährige Rüde auf seine Bezugspfleger einlassen konnte. Hat man jedoch sein Vertrauen erst einmal gewonnen, erweist er sich als loyaler und treuer Begleiter, der sich stark an seine Menschen bindet. Bei Fremden braucht er allerdings eine entsprechend lange Kennenlernphase. Er möchte anfangs nicht angefasst, angesprochen oder gar bedrängt werden. In ruhiger und reizarmer Umgebung geht Passa brav an der Leine, wobei es manchmal durchaus vorkommen kann, dass er abrupt in die Leine springt. Standfestigkeit, vorausschauendes Gehen und Kraft sind also notwendig, um mit dem Vierbeiner Gassirunden zu drehen. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at