Arnautovic: Mit flotten Sprüchen Blamage verdaut

„Er hat gezeigt, was er kann“

Der Teamchef sah in den letzten Tagen in Seefeld einen Arnautovic voller Tatendrang: „Marko war wie immer gut drauf und für einen flotten Spruch zu haben. Er bot im Training gute Leistungen, hat gezeigt, was er kann und wir von ihm auch am Samstag brauchen werden“, schilderte der Teamchef.