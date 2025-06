Haslauer überlässt Nachfolgern einen Berg Arbeit

Die inhaltliche Arbeit liegt dann nicht mehr in Salzburg. sondern in den Ministerien. So sagte Haslauer auch auf eine Frage, ob nach Abschluss des Prozesses Ende 2026 die Gesundheitsleistungen in ganz Österreich gleich sein werden, und nicht wie jetzt vom Wohnort und Bundesland abhängen: „Das kann ich ihnen nicht sagen.“ Der Landeshauptmann ist aber immerhin optimistisch, dass sich tatsächlich etwas tut. „Wenn es einmal das gemeinsame Bemühen gibt Lösungen zu finden, dann gibt es auch Lösungen“, sagte Haslauer.