Vorarlberger (28) saß zu Unrecht im Gefängnis

„Ich geriet in Panik“

Von Richter Martin Mitteregger befragt, woher der plötzliche Sinneswandel herrühre, zumal der Angeklagte aufgrund des Verdachts, harte Drogen verkauft zu haben, bereits seit drei Monaten hinter schwedischen Gardinen sitze, antwortet der 34-jährige Arbeitslose: „Als ich damals von der Polizei verhaftet und in Handschellen gelegt wurde, geriet ich in Panik. Bei meiner Einvernahme habe ich das dann halt einfach so dahergesagt.“