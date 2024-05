Mülltrennung: Was sich jetzt alles ändern wird

Verpackung aus Kunststoff und Metall in eine Tonne

Am 1. Jänner 2025 wird in Österreich das Pfandsystem für Einweggetränkeflaschen und -dosen eingeführt. „Wir rechnen damit, dass dadurch die Sammelmenge an Metall- und Leichtverpackung um rund 20 Prozent sinken wird, wenn es pro Rückgabe künftig 25 Cent Pfand gibt“, prognostiziert Oberguggenberger. Aus diesem Grund – aber nicht nur deshalb – dürfen ab diesem Zeitpunkt Kunststoff- und Metallverpackungen gemeinsam in den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Einige Bundesländer haben den Umstieg bereits vollzogen. Nun ist auch Tirol an der Reihe.