Astronomen erwarten weiter starke Sonnenstürme

Die Aktivität der Sonne schwankt in einem etwa elfjährigen Zyklus. Derzeit hat der aktuelle Zyklus gerade sein Maximum. Ein solches dauert ein paar Jahre, in denen es stets relativ viele Sonneneruptionen gibt. „Am Dienstag haben wir die bisher stärkste Eruption des ganzen Zyklus gesehen“, sagte Sami Solanki vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Ob die Spitze des derzeitigen Maximums nun schon erreicht sei, lasse sich nicht sagen.