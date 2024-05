Rekordkurse der Rüstungsindustrie

Aber auch Europa rüstet zügig auf: Der Kurs der deutschen Waffenschmiede Rheinmetall ist in einem Jahr um 94 Prozent gestiegen, in den letzten drei Jahren um 502 Prozent. Oder die deutsche Hensoldt-Gruppe in einem halben Jahr um 81 Prozent. Die USA, China, Russland, Indien und Saudi-Arabien stehen für 63 Prozent der globalen Rüstungsausgaben.