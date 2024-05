Nächster Hungerstreikender musste ins Krankenhaus

Winter sei derzeit wegen mehrerer Gerichtsverfahren nach Klimaprotestaktionen nicht wie seine Mitstreiter in Berlin sondern in Bayern, sagte ein Sprecher. Wenige Stunden zuvor war am Mittwochmorgen bereits eine 35-jährige Person im Hungerstreik in Berlin in einer Klinik behandelt, aber kurz darauf wieder entlassen worden. Die Person namens „Tin“ sprach abends auf einer Spontandemonstration in Berlin und kündigte an, den Hungerstreik fortsetzen zu wollen.