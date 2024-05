Russische Armee meldet Eroberung von Ortschaften

Zudem seien sie in der südlichen Region Saporischschja vorgerückt und hätten auch dort eine Ortschaft eingenommen. Erst am Dienstag meldete das russische Verteidigungsministerium die Einnahme eines Dorfes in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine. Der ukrainische Generalstab bezeichnete die Lage als „nach wie vor schwierig“ (siehe Video oben). Um einen Durchbruch des Kriegsgegners zu verhindern, wurde Verstärkung in das Gebiet Charkiw entsandt.