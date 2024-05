Putin lobt Fortschritte an „allen Fronten“

Selenskyj: „Besatzer mit allen verfügbaren Mitteln vernichten“

In einer am Mittwochabend verbreiteten Videobotschaft versuchte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Zuversicht zu verbreiten und sprach von einer „teilweise stabilisierten Lage“ in der Region Charkiw. „Der Besatzer, der in die Region Charkiw eingedrungen ist, wird mit allen verfügbaren Mitteln vernichtet. Artillerie, Drohnen und unsere Infanterie arbeiten ziemlich akkurat“, so Selenskyj.