Drei Todesopfer nach Kiosk-Brand in Düsseldorf

Wie die Feuerwehr mitteilte, war in der Nacht auf Donnerstag ein in einem Wohnhaus integrierter Kiosk in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte in der Lichtstraße im Stadtteil Flingern eintrafen, habe der Kiosk bereits vollständig gebrannt und die Flammen hatten das erste Obergeschoss des Mehrfamilienhauses erreicht.