Hofübergabe der Winzerinnen an neue Weinkönigin

Keine Frage, eine Weinkönigin hat mehr zu tun, als nur ein Dirndl zu tragen. Und so präsentierten sich die Gewinnerinnen des heurigen Bewerbes nach der Wahl im St. Pöltner Regierungsviertel auch ganz smart im Business-Anzug. „Um als Botschafterin für den niederösterreichischen Wein zu fungieren, braucht es nicht nur eine tolle Ausstrahlung, sondern auch viel Know-how“, meinte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Inthronisierung am Mittwoch. Beide Qualitäten brachte Laura Hummel aus Niederschleinitz mit sich, die als gebürtige Weinviertlerin natürlich die besten Karten hatte. Als Vize-Winzerhoheiten an ihrer Seite stehen im kommenden Jahr Ida Haimel aus Traismauer und Viktoria Bayer aus Falkenstein.