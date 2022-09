Das richtige Training in den Wechseljahren

Die Österreichischen Bewegungsempfehlungen des Fonds Gesundes Österreichsehen für Erwachsene von 18 bis 65 Jahren ca. 150 bis 300 Minuten (also 2,5 bis 5 Stunden) moderates Ausdauertraining (man kann während des Sportes noch Sprechen) oder 75-150 Minuten intensives Training (hier kann man nicht mehr sprechen) pro Woche als gesundheitswirksam an. Weiters: an zwei oder mehr Tagen der Woche muskelkräftigende Übungen durchführen, bei denen alle großen Muskelgruppen berücksichtigt werden. Denn auch diese schwinden.