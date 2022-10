Meinls persönliche Haftung und sein Strafverfahren

Dieses Urteil des Oberlandesgerichtes lässt natürlich aufhorchen - und so manchen Firmenchef vielleicht auch zittern. Aber wer nun glaubt, dass es zu Unmengen an gleichen Entscheidungen kommen wird, der dürfte irren: Zu einmalig ist die Causa Meinl Bank/Meinl European Land - und mehr als 5500 Geschädigte haben sich bereits verglichen. Was geschehen ist.