Chats & Co.: Kritik an viel zu langen Verfahren

Auch Fall Kurz dauert schon drei Jahre

Auch bei vermeintlich simplen Fällen wie aktuell zu Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Falschaussage. Das dauert schon drei Jahre. „Da heißt es dann: weil so viele Zeugen beantragt wurden. Das muss ja ratzfatz gehen“, sagt Ainedter. Er berichtet von ähnlichen, nicht clamorösen Causen, die sich „brutal in die Länge ziehen. Das ist unerträglich.“ Denn selbst ohne Schuldspruch bleibe Schaden an Reputation und Finanzen. „Vor 15 Jahren haben Staatsanwälte noch zügig entschieden. Heute wird der Akt hin- und hergeschoben. Entscheidungsfreudigkeit ist abhandengekommen.“