Können Sie mit dem Fahrrad einen Haflinger ziehen?

Hindernisparcours für die Jüngsten

Für das Event wurden auch die Gemeinden Zwettl und Schweiggers mit aufs Rad geholt. Stolz ist Obmann Franz Kolm auf seine vielen Mitglieder, die das Interesse an der Bewegung verbindet. Ab 10 Uhr startet die Bike Expo mit KTM-Truck, ÖAMTC und einer Ausstellung aktueller Radmodelle. „Der Hindernisparcours richtet sich an die Jüngsten, um ihnen Freude am Fahren zu vermitteln“, sagt Kolm.