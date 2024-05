Verein baut Spital für 60.000 Menschen in Nigeria

Eine weitere Aktion steht ebenfalls schon in den Startlöchern: Am 25. Mai veranstaltet die Kremser Schule einen Benefizlauf, an dem die 700 Schüler für den guten Zweck laufen. Mit den eingenommenen Spenden will man den Schülern in Umuakagu Laptops, Internet und einen kleinen Generator finanzieren. Denn theoretisch lernen die Kinder und Jugendliche IT-Kenntnisse, Computer gibt es jedoch keine. Ziel ist es, nächstes Jahr diese Laptops gemeinsam mit den medizinischen Geräten für das Krankenhaus nach Umuakagu zu transportieren.