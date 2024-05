Wolf ist erneut auf der Abschussliste in Osttirol

Jäger bereits informiert

Diese wurde bereits kundgemacht und tritt um Mitternacht in Kraft. Die Abschussverordnung gilt für die Dauer von acht Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern, ausgehend vom Ort des Ereignisses. Die zuständige Jägerschaft wurde bereits informiert, hieß es. Allen Tierhaltern wurde zudem empfohlen, Schafe und Ziegen auf den Heimweiden mit einem „wolfsabweisenden Zaun“ zu schützen oder in der Nacht in einen sicheren Stall zu bringen.