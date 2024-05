Prickelndes Finale | Unprickelnder Abgesang

Prickelndes Finale. So einen packenden Abschluss der österreichischen Fußball-Bundesliga haben wir schon lange nicht erlebt. Gewohnt sind wir seit vielen Jahren den immer selben Meister: Die roten Bullen aus Salzburg. Zehn Mal hintereinander haben sie – in der Regel frühzeitig – den Meisterteller an die Salzach geholt. Heuer aber sind die erfolgsverwöhnten Salzburger ins Trudeln gekommen, Sturm Graz hat die Salzburger in der Tabelle überholt und sich seit Wochen auf Platz 1 festgesetzt. In die gestrige vorletzte Runde gingen die Grazer mit einem 4-Punkte-Vorsprung. Mit einem Sieg gegen den LASK am Sonntag wäre alles klar gewesen – Sturm hätte nicht mehr abgefangen werden können. Gereicht hätte es für die Grazer auch, wenn Salzburg gleichzeitig gegen Hartberg verloren hätte oder unentschieden gespielt hätte. Doch die Bullen liefen zur Hochform auf, gewannen in Hartberg 5:1, während Sturm bei den Linzern nur einen Punkt holte. So liegt Sturm noch immer zwei Punkte vor dem Titelverteidiger – aber die Entscheidung fällt erst in der allerletzten Runde am Pfingstsonntag. Der Meistersekt in Graz bleibt eingekühlt. Aber in Salzburg könnte es auch noch prickeln. Ein außerordentlich prickelndes Finale ist garantiert.