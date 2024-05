Zu normal? | Ein bisschen Frieden

Zu normal? Es sind – nunja – schon einige, sagen wir „außerordentliche“ Gestalten, welche die Welt heute Abend beim Song Contest in Malmö zu sehen bekommen wird. Den Vorgeschmack lieferten die beiden Halbfinali und die Diskussionen davor. Für die Schweiz etwa zog eine sogenannte „nonbinäre“ Person namens Nemo in das Finale ein. Also ein Menschlein (ist diese Formulierung politisch korrekt?), das nicht genau einem Geschlecht zuordenbar ist. Oder sich nicht zuordnen will. Zehn Jahre nach unserer oder unserem Conchita Wurst gilt dieser oder diese Nemo als eine (oder ein) Favorit. Auffällig unter anderem auch die Gestalten, die rund um die spanische Starterin tanzen. Oder der niederländische Sänger, oder, oder , oder… Da ist dir gut aussehende österreichische Teilnehmerin mit dem ur-oberösterreichischen Namen „Kaleen“ ja schon außerordentlich normal. Für einen Erfolg beim weit ins „Außerordentliche“ abgedrifteten Gesangsbewerb(?) möglicherweise zu normal.