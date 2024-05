Obama-Serie: True-Crime-Podcasts sind Nekrophilie

Wer im Glauben sein sollte, dass True Crime seinen Zenit überschritten hat, der wird dieser Tage eines Besseren belehrt. Der Hype um echte – am besten ungelöste – Kriminalfälle ist ungebrochen. Unsere Obsession mit dem Genre wird in der siebenteiligen, von Barack und Michelle Obama produzierten, Serie „Bodkin“ humorvoll seziert und ins irische Hinterland verpflanzt. Letzteres ist mit ebensovielen Stereotypen behaftet, wie ersteres. Innerhalb Irlands dürften diese wahrscheinlich für Kopfschütteln sorgen, für den genügsamen Netflix-Seher allerdings mehr als unterhaltsam sein. Und das wird es tatsächlich, wenn man nach einem langsamen Start in der ersten Episode dranbleibt. Dann wird man mit reichlich Witz, Charme und Spannung belohnt.