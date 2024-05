Um Zukunft des Waldes ist Diskussion entbrannt

„Natürlich baut man eine Beziehung auf“, sagt Johannes Rieger auf dem Weg in sein Waldgebiet Richtung Illingerberg hoch über dem Wolfgangsee. Der Wald mit seinem gesunden Klima ist sein Arbeitsplatz. Die Arbeit im Forst ist körperlich anstrengend. Nur fünf Prozent der Fläche können mit dem Traktor befahren werden: „Wer den ganzen Tag mit schwerem Gerät wie der Seilwinde herumläuft, weiß am Abend, was er gemacht hat.“