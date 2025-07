Ungarische Bergsteiger von Dreitausender gerettet

Beim Abstieg verstiegen und in Bergnot geraten sind am Freitagnachmittag zwei Ungarn bei der „Klockerin“, einem Dreitausender in Kaprun im Salzburger Pinzgau. Drei Bergretter rückten zu den Männern aus und stiegen gemeinsam mit ihnen in Richtung Schwarzenberghütte auf 2267 Metern Seehöhe ab.