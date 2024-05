„Derbysieger“ war auch am Pokertisch die Nummer 1

Zum dritten Mal in der Fußball-Saison 2023/24 fand am Dienstag im Casino Seefeld der Unterhaus-Abend der von der „Tiroler Krone“ gewählten Klubs der Runde statt. Der FC Reith kehrte dabei nach der ersten Niederlage im laufenden Spieljahr wieder in die Erfolgsspur zurück.