Hirscher-Schützling wird Manager von Braathen

Dave Ryding ist das britische Aushängeschild im alpinen Skisport. An dessen Erfolge kam der 28-jährige Raposo nie heran, in nur drei von 46 Weltcuprennen schaffte er es in die Punkteränge. Etwas Bekanntheit erlangte der Brite, weil er als erster Alpin-Crack zur Skimarke „Van Deer“ von Marcel Hirscher wechselte.