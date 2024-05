Ab in den Süden: Steirer stürmen Adria-Strände

Den Aperol Spritz in der Hand, die Füße im feinen Sand und ein paar Meter weiter rauscht das Meer – so, oder ähnlich, zelebrieren viele Steirer ihr ganz persönliches „Dolce Vita“. Unzählige Landsleute nutzen den Feiertag von Christi Himmelfahrt nun für einen Abstecher in den Süden. Ob das malerische Piran in Slowenien, Rovinj in Kroatien, der Klassiker Lignano in Italien, oder auch ganz woanders – die Adria steht hoch im Kurs.