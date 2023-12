Xi warnt EU vor Konfrontationskurs zu China

Er bot mitunter eine Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft und Technologie an, einschließlich Künstlicher Intelligenz (KI). Bei dem Gipfel in Peking am Donnerstag hätten die Dialoge über Handel oder Umwelt „reichhaltige Ergebnisse“ gebracht. Die EU solle sich aber nicht einmischen. Gleichzeitig sprach Xi von einem „unerwarteten Wandel“ der weltweiten politischen Lage. China und die EU müssten für globale Stabilität und Entwicklung zusammenarbeiten.