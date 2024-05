Muttertag spült 45 Millionen Euro in die Kassen

Umsätze steigen heuer

Diese Werte sind natürlich Musik in den Ohren von Franz Kirnbauer. Der Obmann der Sparte Handel in der heimischen Wirtschaftskammer bestätigt denn auch, dass der Muttertag „ein wichtiger Impulsgeber“ für die Kaufmannschaft ist: Kein Wunder, rechnet die blau-gelbe Wirtschaft zu diesem Anlass heuer mit Umsätzen in der Höhe von 45 Millionen Euro. Das sind um drei Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr.