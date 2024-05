Tickets für Kulturgenuss im Rosengarten gewinnen!

Kultur-Erlebnisse, Live-Auftritte und Kabarettabende zum Totlachen – und das in wildromantischer Kulisse des Rosengartens am Linzer Pöstlingberg. Die Spielstätte rund um Veranstalterin Sabine Weiler hat sich schon lange zur Institution für Kultur-Liebhaber etabliert. Ab 19. Juni legt sie wieder mit einem fulminanten Saisonprogramm los, das mit bekannten Namen, wie Lukas Resetarits, Stermann & Grissemann, Insieme, Gery Seidl, Roland Düringer, Gernot Kulis, Maschek und so vielen mehr auf die Besucher wartet.