Auf den Donner folgt ein heftiges Beben

Wohl auch, weil die Klubführung die sportlichen Planungen ohnehin schon in andere Hände gelegt hatte, sich in der Hoffnung, einen Investor an Land zu ziehen, dem externen Berater Frank Schreier und dessen Agentur „More than Sport“ auslieferte. Schreier ist jener Vermittler, der aktuell zehn (!) seiner Spieler an der Traisen parkt. Es werden weitere folgen. Die Frage ist nur, unter welchem Sportdirektor. Trotz laufendem Vertrag bis 2026 wird auch Tino Wawra zu Saisonende abdanken, weil mit Schlaudraff und dem VfL Wolfsburg jene beiden Gründe wegfielen, die ihn im Vorjahr von Linz nach St. Pölten gelockt hatten.