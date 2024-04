Wirbel um neues Konferenzzentrum

„Seit zweieinhalb Jahren sind die Pläne fertig, alle stimmen mit, nur die Stadt macht wegen Liesnig nicht mit“, kritisiert Messepräsident Harald Kogler. Die Hälfte der Baukosten von 20 Millionen Euro begleicht ohnehin die Messe selbst, fünf Millionen Euro zahlt das Land und weitere fünf müsste die Stadt übernehmen. „Seit 2005 ist auf dem Messegelände nichts mehr investiert worden. Es gibt 14 Messen und 300.000 Besucher im Jahr und dazu 150 Tagesveranstaltungen. Die Hallen sind 40 Jahre alt“, so Kogler: „Es ist beschämend, was hier läuft.“ So sieht das auch Eventveranstalter Thomas Semmler: „Es sieht bei der Messe aus wie im Ostblock. Ich weiche jetzt nach Finkenstein oder Moosburg aus, mache in Klagenfurt keine Buchung mehr.“