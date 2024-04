Alarm beim ASK: „Freiwilliger Abstieg möglich!“

Der ASK Klagenfurt stöhnte in der „Krone“ zuletzt schon über die hohen Kosten in der Regionalliga (siehe Link unten). Jetzt denkt „Urgestein“ Günther Krammer gar über einen freiwilligen Abstieg nach. Ist als Rettung eine Kooperation mit Bundesliga-Klub machbar? Und: Kärntner-Liga-Klub St. Jakob/Ros. trennte sich von Trainer Alex Stroj!