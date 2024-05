Knicks müssen um NBA-Play-off-Halbfinale zittern

Die New York Knicks haben es verpasst, vorzeitig und zum ersten Mal seit 2000 wieder ins Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einzuziehen. Am Freitag (Ortszeit) verloren die Knicks das sechste Spiel der „best of seven“-Serie bei den Indiana Pacers mit 103:116. Den Pacers gelang damit der Ausgleich zum 3:3. Das entscheidende siebente Spiel findet am kommenden Sonntag (Ortszeit) in New York statt, bisher hat jedes Team seine Heimspiele gewonnen.