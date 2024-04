Indonesien: Vulkan Ruang neuerlich ausgebrochen

Der indonesische Vulkan Ruang ist am Freitag erneut ausgebrochen und hat große Mengen Asche ausgestoßen. Wegen der am Dienstag begonnenen Eruptionen des Ruang wurden bereits tausende Menschen in Sicherheit gebracht. Am Mittwochabend hatte sich beim Ausstoß einer Aschewolke ein Blitzgewitter entladen (siehe Video oben).