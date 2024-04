So reagiert Leoben auf den Bundesliga-Korb!

Nervenflattern um Abstieg

Neben dem DSV Leoben verweigerte das Protestkomitee auch dem FC Dornbirn in zweiter Instanz die Zulassung, womit für beide Vereine das Horror-Szenario eines Zwangsabstiegs im Sommer Realität werden könnte. Und der Abstiegskampf in der Zweiten Liga hinfällig würde, da in einem solchen Fall nur der Tabellenletzte (derzeit Amstetten) den Gang in die Regionalliga antreten müsste.