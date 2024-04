Steirische Zulieferer als Wegweiser bei Windkraft

Ein Firmenrundgang am Montag mit Fritz Herzog, Obmann der IG Windkraft, und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) liefert einen Blick hinter die Kulissen: Die Generatoren von Elin-Motoren können sowohl an Land als auch auf hoher See eingesetzt werden. Sogar in Indien greift man auf das steirische Know-how zurück – vergangenes Jahr wurde die größte indische Windkraftanlage mit einem 5,39 Megawatt starken Generator ausgestattet.