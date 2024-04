Erstmals Gitarrensymposium an Haydn-Hochschule

Wenn es um Virtuosität an der Gitarre geht, war bisher vor allem das Gitarrenfestival in Rust eine der wichtigsten Anlaufstellen für Interessierte. Heuer gibt es erstmals auch in der Joseph Haydn Privathochschule in Eisenstadt ein Gitarrensymposium. Auf die Besucher wartet ein facettenreiches Programm, das von Konzerten bis zu Meisterkursen und Vorträgen reicht. „Unser Gitarrensymposium verspricht ein inspirierendes und bereicherndes Erlebnis für Musikliebhaber und Fachleute zu werden,“ freut sich Gabriel Guillen, der mit Nejc Kuhar das Symposium organisiert.