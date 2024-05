US-Präsident Biden macht Seiltanz des Jahrhunderts

Was US-Präsident Biden – schwächer denn je – derzeit aufführt, ist der Seiltanz des Jahrhunderts: an dem einen Ende der Block der jüdischen Wähler - treue Demokraten –, an dem anderen Ende die stramm antirepublikanische Linke und die propalästinensischen Jungen. Beide Enden rütteln an seiner Präsidentschaft einfach dadurch, dass sie bei der Wahl im November zu Hause bleiben und Biden dann in den Swing States die knappen Mehrheiten in den Wahlmännerkollegien fehlen.