Hexenjagd auf Max Kühner: „Da ist nichts dran!“

Von sich selbst sagt die Dressur-Olympiasiegerin von 1980, dass sie „Tierquälerei auf das Schärfste verurteile“. Sei sei selbst internationale Richterin und schreite immer ein, wenn etwas entgleite. In der Europäischen Federation sei sie in einer Gruppe tätig, in der es um „welfare of horses“ gehe. „Dass die Fahrzeuge eine entsprechende Kühlung haben müssen. Dass die Pferde nur eine bestimmte Zeit transportiert werden dürfen. Man muss wissen, dass die Pferde schon in Luxusautos unterwegs sind.“