„Schäme mich!“ Beichte von Olympia-Teilnehmer

„Es war eine Partynacht, als die Saison zu Ende war. Man hat mir angeboten, Kokain zu testen, was ich dummerweise getan habe“, sagt Edlund gegenüber der Zeitung „Expressen“. Wegen des Vorfalls wurde er im vergangenen Dezember in Schweden zu einer geringen Geldstrafe verurteilt worden. „Ich war extrem am Boden zerstört, unglaublich traurig und deprimiert. Es war mir danach unglaublich peinlich. Hauptsächlich gegenüber meinem engsten Umfeld, aber auch denen, die zu mir als Vorbild aufschauen.“