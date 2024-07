Olympia-Aus für Lea Siegl! Pferd nicht zugelassen

„Das kam out of the blue für uns alle und ist eigentlich unerklärbar“, so Tesch. „Vielleicht hat sich Fighting Line von den vielen Kameras und Menschen irritieren lassen.“ Der Wallach, mit dem sich Siegl einen Top-Ten-Platz ausgerechnet hatte, sei im Training und bei den tierärztlichen Checks völlig anstandsfrei gewesen. „Fighting Line hat überhaupt nichts angezeigt.“