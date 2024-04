Unkerniger Tiroler | Zwei kernige Tiroler

Zwei kernige Tiroler. Geschlagen wurde der farblose ÖVP-Kandidat von zwei wahrlich kernigen Tirolern. Und so matchen sich nun morgen bei der Stichwahl der Grüne Amtsverteidiger Georg Willi und der Ex-Schwarze Johannes Anzengruber um den Bürgermeistertitel in der Landeshauptstadt. Deren „Kernigkeit“ kam beim ORF-III-Duell gestern Abend deutlich zum Ausdruck – worüber wir danach auch noch in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ diskutierten. Bemerkenswert auch, was die beiden Kandidaten in Interviews mit meiner Kollegin Nadine Isser von der „Tiroler Krone“ übereinander sagten. Herausforderer Anzengruber fiel, gefragt auf Gemeinsamkeiten zwischen ihm und Willi nur ein: „Wir wohnen beide in Innsbruck“. Und Willi meinte, gefragt zu den Schwächen seines Widersachers, er wünsche sich, dass dieser weniger „gachzornig“ sein sollte. Denn wenn Anzengruber „den Gachen“ kriege, dann werde er ein bisschen unrund. Doch in einer Bürgermeisterrolle müsse man immer die Contenance bewahren. Kernige Ansagen von beiden Seiten. Und, so viel ist sicher: Einer wird gewinnen!